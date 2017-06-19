Бывшего главу Российского авторского общества приговорили к полутора годам колонии за мошенничество

Сторона обвинения просила приговорить Федотова к двум годам колонии. Федотов признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств.

Судья Мещанского районного суда Москвы Елена Гудошникова приговорила к полутора годам колонии общего режима бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Сергея Федотова задержали в июне 2016 года. По версии следствия, он незаконно передал имущество РАО третьим лицам. Ущерб от действий Федотова оценили в 300 миллионов рублей. В ходе разбирательства Федотов возместил 170 миллионов рублей.

После задержания Федотова некоторые члены РАО провели конференцию об избрании нового авторского совета. Главой РАО назначили Максима Дмитриева.

Российское авторское общество имеет лицензию на коллективное управление авторскими правами. Причем авторы, которые не хотят, чтобы их правами управляло РАО, должны явно об этом сообщить.