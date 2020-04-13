Абоненты «Мегафона» в Подмосковье вместо электронного пропуска получили подписку на платную услугу

Абоненты «Мегафона» в Московской области, пытавшиеся получить электронный пропуск через смс, вместо этого подключили платную «справочно-информационную» услугу. Об этом пишут «Ведомости».

Стоимость каждого сообщения на номер 0250 составляла 30 рублей, их списывали со счета абонента.

Сообщения об уведомлении о платной услуге в ответ на запрос 13 апреля появились в фейсбуке.

Представитель «Мегафона» сказал «Ведомостям», что номер 0250 утром 13 апреля действительно был привязан к другому сервису. Компания не получала запрос от правительства Московской области о выдаче через этот номер электронных пропусков.

В Подмосковье с 15 апреля вводится пропускная система, оформлять пропуски для передвижения по региону можно с 13 апреля. На портале госуслуг Московской области указано, что для этого нужно скачать приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

На момент выхода новости на портале было опубликовано предупреждение о технических работах, из-за которых «подача заявлений временно недоступна».