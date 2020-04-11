Пропускной режим в Москве и Подмосковье заработает с 15 апреля. Пропуска будут обязательны для любых поездок в транспорте

Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков. Они будут обязательны для поездок на личном и общественном транспорте по Москве и Подмосковью. Передвигаться пешком пока можно будет без них.

Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым, но власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений, сказано на сайте мэра Москвы.

Пропуска представляют собой код из букв и цифр. Они будут выдаваться в электронном виде. Их оформление начнется с 13 апреля, с 15 апреля наличие пропуска станет обязательным. Получить его можно будет тремя способами: на сайте mos.ru, с помощью телефонного звонка или СМС.

Предусмотрены три категории пропусков: для рабочих целей (до 30 апреля, на неограниченное число поездок), для медицинских и личных целей (на одну поездку). Пропуск для медицинских целей будут выдавать неограниченное число раз в неделю, для личных целей — два раза в неделю.

Обновлено. Цифровые пропуска для передвижения в транспорте с 15 апреля также введут в Московской области. Для поездки из Москвы в Подмосковье и обратно нужно будет заказывать один пропуск.

О том, что в Москве введут пропускной режим, Сергей Собянин заявил накануне. При этом он не уточнил, как система пропусков будет устроена технически. Новые ограничительные меры Собянин объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки.

С 11 апреля на всех въездах в Москву начали дежурить наряды ГИБДД. У водителей стали спрашивать цель визита в Москву. По неофициальным данным, некоторые машины разворачивали.

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