На всех въездах в Москву выставили наряды ГИБДД

На всех въездах в Москву начали дежурить наряды ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного управления МВД Владимира Васенина.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — сказал Васенин.

По информации Baza, сотрудники ГИБДД спрашивают у водителей причину приезда в Москву, просят показать пропуск и регистрацию. Если их нет, машину разворачивают и отправляют назад. При этом, отмечает Baza, как выглядят пропуска, которые нужно предъявить, не знают ни водители, ни полицейские.

Ранее «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на два источника сообщила, что с 11 апреля на въезде в Москву начнут разворачивать часть транспорта из регионов. При этом команды «прямо закрыть» город нет, заявили собеседники издания.

Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу с 13 апреля в Москве поэтапно введут пропускной режим и на неделю приостановят работу большинства предприятий. Также в городе увеличено число патрулей Росгвардии.

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