Краснодарский край лидирует по числу штрафов за нарушение карантина. Там их более тысячи

Краснодарский край лидирует среди регионов России по числу протоколов за нарушение режима самоизоляции. В краевые суды поступило более 1300 административных дел по , более тысячи из них уже рассмотрено, сообщает «Коммерсант».

На втором месте Татарстан. Там по статье 6.3 КоАП РФ завели более 800 дел. Позднее суды стали возвращать их в полицию и отменять штрафы, так как решили, что статья 6.3 КоАП касается нарушителей только . С 7 апреля в суды Татарстана было направлено еще 166 дел, но уже по .

Режим самоизоляции Краснодарском крае ввели 31 марта, в Татарстане — 30 марта. В обоих регионах действуют системы пропусков.

В начале апреля власти одобрили поправки, ужесточающие административное наказание по статье 6.3 КоАП. Также в России ужесточили уголовное наказание за нарушение карантина.