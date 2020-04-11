Краснодарский край лидирует по числу штрафов за нарушение карантина. Там их более тысячи
Краснодарский край лидирует среди регионов России по числу протоколов за нарушение режима самоизоляции. В краевые суды поступило более 1300 административных дел по статье 6.3 КоАП, более тысячи из них уже рассмотрено, сообщает «Коммерсант».
На втором месте Татарстан. Там по статье 6.3 КоАП РФ завели более 800 дел. Позднее суды стали возвращать их в полицию и отменять штрафы, так как решили, что статья 6.3 КоАП касается нарушителей только карантина, а не режима самоизоляции. С 7 апреля в суды Татарстана было направлено еще 166 дел, но уже по статье 20.6.1 КоАП.
Режим самоизоляции Краснодарском крае ввели 31 марта, в Татарстане — 30 марта. В обоих регионах действуют системы пропусков.
В начале апреля власти одобрили поправки, ужесточающие административное наказание по статье 6.3 КоАП. Также в России ужесточили уголовное наказание за нарушение карантина.