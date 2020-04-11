Китай отправил в Россию медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом

Китай направил в Россию группу медицинских экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Медики вылетели в Россию утром 11 апреля. Российское генконсульство в Харбине сообщило, что среди них есть «авторитетные китайские вирусологи и врачи». Медики привезут с собой несколько тонн средств защиты и оборудования, которые России бесплатно передали власти китайской провинции Хэйлунцзян.

Ранее Россия направила своих военных специалистов в Италию и Сербию для помощи в лечении COVID-19. Также Россия передала США груз медицинских изделий, наполовину оплаченный Российским фондом прямых инвестиций.