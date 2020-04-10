В записи интервью Собянина Первому каналу не оказалось слов «бюджеты треснут»

В интервью мэра Москвы Сергея Собянина Первому каналу не оказалось фразы «бюджеты треснут», которую приводили ТАСС и РИА Новости. Это обнаружили «Открытые медиа».

Этих слов Собянин не произносит в записи интервью, которое выложили на официальный ютуб-канал новостей Первого и на сайт телеканала.

Интервью мэра Москвы Сергея Собянина Первому каналу. Новости на Первом Канале

Источник «Открытых медиа» на Первом канале сказал, что и в эфирной версии интервью Собянина слов «бюджеты треснут» не было.

По предположению другого собеседника издания, ТАСС и РИА Новости ошиблись. «Например, эту фразу мэр мог сказать уже после интервью на пресс-подходе», — пишут «Открытые медиа».

РИА Новости 3 апреля до выхода интервью в программе «Время» процитировало рассуждения Собянина о финансовой поддержке россиян во время эпидемии: «Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета <…> Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее».

В новости ТАСС прямой цитаты нет: «По его [Собянина] словам, „бюджеты треснут“ и не смогут обеспечивать систему здравоохранения». «Интерфакс» не привел слов про треснувшие бюджеты ни в одной из заметок, где цитировал интервью.

С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции, работают только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, а также аптеки. Заведения общепита, клубы, фитнес-центры закрыты.

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