«Бюджеты треснут». Собянин выступил против финансовой помощи россиянам во время пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу выступил против того, чтобы раздавать россиянам деньги из бюджета в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости (интервью Собянина должно выйти в программе «Время» вечером 3 апреля).

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — сказал Собянин.

По мнению Собянина, в сложившейся ситуации «бизнес должен проявить свою социальную позицию»: «Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы [месяц] обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают» (все цитаты по РИА Новости).

При этом, как добавляет «Интерфакс», Собянин в интервью «Первому каналу» также сказал, что при необходимости бюджет Москвы сможет увеличить поддержку бизнеса.

С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции, работают только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, а также аптеки. Заведения общепита, клубы, фитнес-центры закрыты.

В конце марта мэрия Москвы дала бизнесу квартальную отсрочку по налогу на имущество, земельному налогу и торговым сборам за первый квартал. Отсрочку арендной платы на три месяца получили предприятия общепита, гостиницы и туристические компании, арендующие помещения у Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля объявил нерабочими «с сохранением заработной платы» все дни до конца месяца.