Глава ЦБ: ВВП России в 2020 году снизится

ВВП РФ снизится в 2020 году, но точные оценки пока делать рано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 10 апреля.

Однако в III квартале 2020 года ожидается рост российской экономики по сравнению с II кварталом 2020 года с очисткой от сезонности, поэтому формально рецессии в экономике удастся избежать, цитирует «Интерфакс» заявление главы ЦБ РФ.

Также в ходе брифинга Набиуллина сообщила, что, по данным ЦБ, физические лица подали 107 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов из-за коронавируса, но 65 тысячам из них банки ответили отказом.

Одобрены 9 тысяч заявок по потребительским кредитам и 2,5 тысячи — по ипотечным. 31 тысяча заявлений находится в стадии рассмотрения, сказала глава ЦБ РФ.

В феврале Минэкономразвития прогнозировало, что рост ВВП по итогам 2020 года составит 1,9%.