Две трети российских регионов смягчили запреты, введенные из-за коронавируса

В 56 из 85 российских регионов, по состоянию на вечер 9 апреля, были смягчены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, подсчитал ТАСС.

Большинство регионов расширило список предприятий, которые могут работать во время выходных, объявленных в России до 30 апреля включительно.

Например, в ХМАО, сообщает «Интерфакс», разрешили работать в нерабочие дни салонам красоты, автомойкам, шиномонтажным мастерским и адвокатам.

Также регионы смягчили и некоторые ограничения всеобщего режима самоизоляции для жителей.

Президент РФ Владимир Путин сначала объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты, а затем продлил выходные дни до 30 апреля включительно. Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

На уровне правительства был составлен список товаров первой необходимости, которые можно было производить (и торговать ими) в период вынужденных выходных. Такие собственные списки были и у регионов. В правительственный список, например, не попали табачные изделия (их обещали вернуть) и газеты (издания приостановили выпуск бумажных версий).

8 апреля Путин во время онлайн-совещания с губернаторами заявил, что «сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы». Он призвал сформировать «четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков», а остальным производствам позволить «работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности».