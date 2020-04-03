Правительство рекомендовало вернуть сигареты в список товаров первой необходимости

Правительство рекомендовало руководителям регионов России признать табачную продукцию и запчасти к автомобилям товарами первой необходимости, производство и продажа которых разрешены в период нерабочих дней. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо зампреда правительства Виктории Абрамченко.

Первоначально табак и автозапчасти были включены в список товаров первой необходимости, однако спустя сутки исчезли из него.

1 апреля в Санкт-Петербурге объявили о приостановке работы три из 11 функционирующих в России табачных фабрик.

По оценкам «Бритиш Американ Тобако», остановка работы крупнейших российских производителей сигарет приведет к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 миллиардов рублей в неделю.

По данным Росстата, в России ежедневно курят 22,5% россиян.