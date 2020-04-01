В Петербурге и Ленинградской области остановились табачные фабрики. Производители предупредили о возможном дефиците сигарет

Расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области табачные фабрики временно приостановили работу. Речь идет о трех производствах — «Петро» (принадлежит Japan Tobacco International) и «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш Американ Тобако») и «Филип Моррис Ижора». Всего в России табачные изделия производят 11 фабрик.

Как пишет «Фонтанка», фабрики закрылись 30 марта после того, как правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости, исключив из него табак. На каждой фабрике, по данным издания, работают около пяти тысяч человек. Пока предполагается, что фабрики откроют после того, как закончится объявленная президентом РФ нерабочая неделя.

Если же фабрики придется остановить на более долгий срок, то это может привести к срыву контрактов на поставку продукции для удовлетворения спроса населения и возникновению дефицита легальной продукции, заявили «Коммерсанту» представители «Филип Моррис Интернэшнл» и «Бритиш Американ Тобако».

По оценкам «Бритиш Американ Тобако», остановка работы крупнейших российских производителей сигарет приведет к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 миллиардов рублей в неделю.

В России неделю с 30 марта по 5 апреля объявили нерабочей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Во многих регионах России в это время разрешено работать только магазинам, торгующим товарами первой необходимости. Москва и Московская область, а затем и другие российские регионы объявили о введении всеобщего режима самоизоляции жителей. В некоторых регионах такой режим введен на время нерабочей недели, в Москве он объявлен без даты окончания.