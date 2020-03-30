Правительство изменило список товаров первой необходимости. Из него исключили смартфоны и табак
Правительство России изменило перечень товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.
Из списка, утвержденного 27 марта, в частности, исключили:
- компьютерное, электронное и оптическое оборудование,
- бытовые приборы,
- табак,
- очки и линзы,
- автозапчасти,
- стройматериалы,
- товары для сада и огорода,
- похоронные принадлежности,
- печатные СМИ.
В новом перечне товаров уточнили некоторые категории товаров. В список вошли санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, стиральный порошок, гигиенические прокладки, спички, свечи, детские подгузники, пеленки для новорожденного, соски-пустышки, бензин и зоотовары. Полный список доступен здесь.
В России неделю с 30 марта по 5 апреля объявили нерабочей из-за распространения коронавирусной инфекции. Во многих регионах России в это время разрешено работать только магазинам, торгующим товарами первой необходимости.
В Москве и Подмосковье с 30 марта ввели всеобщий режим самоизоляции, разрешающий жителям покидать дома только в случае крайней необходимости.