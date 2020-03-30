Правительство изменило список товаров первой необходимости. Из него исключили смартфоны и табак

Правительство России изменило перечень товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.

Из списка, утвержденного 27 марта, в частности, исключили:

компьютерное, электронное и оптическое оборудование,

бытовые приборы,

табак,

очки и линзы,

автозапчасти,

стройматериалы,

товары для сада и огорода,

похоронные принадлежности,

печатные СМИ.

В новом перечне товаров уточнили некоторые категории товаров. В список вошли санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, стиральный порошок, гигиенические прокладки, спички, свечи, детские подгузники, пеленки для новорожденного, соски-пустышки, бензин и зоотовары. Полный список доступен здесь.

В России неделю с 30 марта по 5 апреля объявили нерабочей из-за распространения коронавирусной инфекции. Во многих регионах России в это время разрешено работать только магазинам, торгующим товарами первой необходимости.

В Москве и Подмосковье с 30 марта ввели всеобщий режим самоизоляции, разрешающий жителям покидать дома только в случае крайней необходимости.