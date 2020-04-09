Продажи водки в России выросли на треть. Валентина Матвиенко связывала это с нехваткой антисептиков

Исследовательская компания Nielsen зафиксировала увеличение продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях России в марте. Продажи стали расти в начале месяца, одновременно с ростом спроса на другие продукты, и достигли пика в последнюю неделю марта, сообщают «Ведомости».

Продажи водки за 23-29 марта увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, пива — на 25%, виски — на 47%, игристого вина — на 5%. Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев связал рост продаж алкоголя с его покупкой впрок и закрытием заведений общепита.

Несмотря на существенный прирост продаж в последнюю неделю марта, в целом за месяц, по данным Росалкогольрегулирования, существенно выросли только продажи импортного алкоголя, в частности, виски. Продажи водки и вина либо снизились, либо почти не изменились. Статистики по пиву пока нет.

О росте продаж алкоголя в России ранее сообщали поставщики и Национальный союз защиты прав потребителей. Сбербанк зафиксировал прирост трат в магазинах алкоголя на 9% за весь март и на 32% за последнюю неделю месяца.

2 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, по информации Ассоциации производителей алкоголя, россияне стали чаще покупать водку не потому, что стали больше пить, а из-за нехватки антисептиков.

В начале апреля, после объявления нерабочих дней в связи с коронавирусом, власти ряда регионов России ввели ограничения на продажу алкоголя, Забайкальский край запретил ее полностью.

Минпромторг призвал регионы не ограничивать продажу алкоголя без крайней необходимости, поскольку это «может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».