Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя. Ведомство опасается «серьезного социального напряжения»

Минпромторг призвал российские регионы не ограничивать продажу алкоголя на время действующих режимов самоизоляции «без крайней необходимости». Об этом сообщает РИА Новости.

«Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — говорится в письме министерства, направленном главам регионов.

2 апреля власти Забайкалья ввели в регионе полный запрет на продажу алкогольной продукции. В правительстве региона отмечали, что на фоне режима самоизоляции «обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя».

Карелия, Башкирия, Хакасия и Якутия сократили время продажи алкоголя до нескольких часов в день.