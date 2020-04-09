Правительство расформирует совет по физкультуре и массовому спорту. В него входят дочери Путина и Шойгу

Правительство России решило упразднить совет по развитию физкультуры и массового спорта. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании правительства 9 апреля, сообщается в повестке заседания.

Правительственный совет решено упразднить, чтобы не дублировать функции других подобных органов — президентского совета по развитию физкультуры и спорта и коллегии Минспорта.

Совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве был создан 23 декабря 2019 года. В него вошли 28 человек — в том числе Катерина Тихонова, предполагаемая дочь президента Владимира Путина, и Ксения Шойгу, одна из дочерей министра обороны Сергея Шойгу.

Судя по информации на сайте правительства, с момента своего создания совет ни разу не собирался. В феврале Минспорта разработало проект постановления правительства о его расформировании.

Катерина Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом, участвовала в турнирах. Ксения Шойгу руководит проектом «Лига героев», который проводит полумарафоны и забеги с препятствиями для любителей.