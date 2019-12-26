Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве. Вместе с дочерью Шойгу

Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую дочерью Владимира Путина, вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.

Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства. Первой на них обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ».

Всего в совете состоят 28 человек. Его председателем назначена вице-премьер Ольга Голодец

Катерина Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она участвовала в чемпионатах России, Европы и мира. На чемпионате России 2014 года пара завоевала серебро.

Ксения Шойгу руководит проектом «Лига героев», который проводит массовые спортивные мероприятия для любителей. Среди них забег с препятствиями «Гонка героев» и полумарафон «ЗаБег.РФ».