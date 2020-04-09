Глава московского штаба Навального потребовал завести на спикера Мосгордумы дело из-за распространения коронавируса

Координатор московского штаба Навального Олег Степанов попросил СК завести на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова дело из-за распространения коронавируса в городском парламенте. Об этом Степанов сообщил «МБХ медиа».

«У него [Шапошникова] была информация о том, что в Мосгордуме есть люди, которые заболели коронавирусом, Роспотребнадзор ему об этом сообщал. Он не только провел срочное заседание 1 апреля, он после этого продолжил общаться с людьми», — сказал Степанов.

По его словам, не исключено, что Шапошников и сам болен коронавирусной инфекцией, так как общался с заболевшими: «Нет никаких оснований утверждать, что он здоров. Это реальная угроза национальной безопасности».

Степанов требует закрыть Мосгордуму и «принудительно изолировать» ее спикера. Дело на Шапошникова он потребовал завести по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

О диагнозе «коронавирусная инфекция» 5 апреля сообщили депутаты Евгений Ступин и Людмила Стебенкова. Скорее всего, заразились еще несколько депутатов, но из-за качества тестов точное число заболевших пока неясно. «Медуза» подробно рассказывает об этом здесь.