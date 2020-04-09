Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату

Врачи перевели премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра.

Медики будут следить за состоянием Джонсона на ранней стадии его выздоровления, отметил представитель премьера.

27 марта Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. Его госпитализировали 5 апреля для планового обследования. На следующий день премьер-министра перевели в палату интенсивной терапии.

В марте, когда многие страны Европы вводили жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, Бориса Джонсона критиковали за отказ вводить подобные меры в Великобритании. Позднее Джонсон ввел ограничения, сравнимые с теми, что действуют в других странах.