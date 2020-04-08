ВШЭ: половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу

Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провел интернет-опрос о реакции россиян на эпидемию коронавируса и ее влиянии на их жизнь. Об этом пишет «Коммерсант».

Итоги опроса, проведенного 4-5 апреля, по некоторым параметрам сравнили с тестовым исследованием 18-19 марта, уточняет газета.

Средняя оценка того, насколько опасен коронавирус, выросла с 5,41 балла до 5,94 балла по десятибалльной шкале.

Тех, кто столкнулся с экономическими последствиями эпидемии, стало больше. В марте 59% опрошенных сказали, что их доходы остаются на прежнем уровне, в апреле такой ответ дали только 22%. Еще 32% сообщили о значительном снижении доходов, 24% сказали, что полностью их лишились.

Официальным данным о количестве заболевших и умерших не доверяют 50% участников исследования. Из них 30% назвали цифры сильно заниженными, 20% полагают, что данные занижены незначительно.

Достоверной информацию властей сочли 12% опрошенных, 6% полагают цифры завышенными.

Вместе с тем, 53% респондентов одобрили самоизоляцию, 31% счел такую меру необходимой. Еще 22% полагают, что нужны более жесткие ограничения.

ВЦИОМ 2 апреля проводил опрос об эффективности мер, которые предпринимают для борьбы с эпидемией. Результаты опроса приводит РБК. Достаточными меры назвали 63% опрошенных, что на 11% больше, чем 29 марта, когда ВЦИОМ проводил аналогичное исследование.