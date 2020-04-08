В Белоруссии госпитализировали 15 россиян с коронавирусом

15 граждан России, приехавших в Гродненскую область Белоруссии на строительство БелАЭС, госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание «Гродненская правда».

Глава минздрава Белоруссии Владимир Караник подтвердил эту информацию в ходе онлайн-конференции. По его словам, после прибытия на Белорусскую АЭС российские строители, как и другие сотрудники, были отправлены на двухнедельный карантин. Во время него они прошли тестирование на коронавирус, которое дало положительный результат. На стройке они не работали. Заболевание у россиян протекает в легкой форме.

Госпитализированные являются сотрудниками Росатома.

По состоянию на 8 апреля в Белоруссии зарегистрированы 1066 случаев заболевания COVID-19, 13 человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса. Такие же данные приводит TUT.BY.