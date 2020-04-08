Суд в Иерусалиме приостановил передачу России прав на Александровское подворье

Иерусалимский окружной суд приостановил передачу России прав на , РФ намерена вступить в судебный процесс. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин обсуждал передачу подворья с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу перед визитом в Израиль в январе 2020-го.

Документ о передаче прав израильские власти подписали, по данным «Коммерсанта», 30 декабря 2019-го. Оно вступало в силу, если за два последующих месяца никто не оспорит его в суде.

Израильские СМИ сообщали, что права на объект согласились передать ради освобождения Наамы Иссахар, которую в России осудили на семь с половиной лет по делу о наркотиках. Путин помиловал ее 30 января.

Как пишет «Коммерсант», Россия купила Александровское подворье в XIX веке. В 2015 году премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился юридически оформить права на него.

Против передачи подворья выступает Императорское православное палестинское общество, зарегистрированное в Мюнхене. Степашин полагает, что иск, по которому процесс приостановили, подала эта организация.