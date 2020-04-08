Клиники «Будь здоров» запустили тестирование на коронавирус на дому. Оно будет стоить шесть тысяч рублей

Сеть клиник «Будь здоров», принадлежащая «Ингосстраху», запустила в Москве тестирование на коронавирус на дому. Ранее сообщалось, что тестировать будут в самих клиниках, но потом от этой идеи решено было отказаться, рассказал «Медузе» представитель «Иногосстраха».

Тест будет производиться методом ПЦР на тест-системах компании «ДНК-Технологии». Его стоимость составит шесть тысяч рублей.

Тесты смогут сдать клинически здоровые взрослые люди и дети без признаков ОРВИ, говорится в сообщении компании. Если результат анализа на коронавирус окажется положительным, то тест будет перепроверен при участии Роспотребнадзора. Срок выполнения исследования — два дня.

В будущем «Ингосстрах» планирует запустить тестирование в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменск-Уральском и Сочи. Точные сроки запуска компания не называет.

Основная масса тестов на коронавирус сейчас проводится силами лабораторий Роспотребнадзора и государственных медучреждений. Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля также проводит тестирование на COVID-19 на дому. Оно обойдется в 1900 рублей (1250 рублей за тест и 650 рублей за выезд медицинской бригады). Тестирование доступно пока только в Москве и Подмосковье.

Крупнейшие частные лаборатории, которые выполняют тестирование на коронавирус — это «Гемотест» и «Хеликс». Но со 2 апреля они прекратили забор биоматериала в регионах из-за рекомендаций Роспотребнадзора. Лаборатории KDL и «Архимед» проводят тестирование по заказу корпоративных клиентов.