Путин допустил возможность сокращения нерабочих дней

Президент России Владимир Путин допустил, что режим нерабочих дней может быть пересмотрен. Как сообщает «Интерфакс», он обратился к вирусологам с просьбой дать экспертное мнение на этот счет.

«Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу», — сказал президент вирусологам во время совещания в Ново-Огарево.

При этом Путин отметил, что пик эпидемии в России еще не пройден. «Важно избежать чужих ошибок, чтобы не учиться на своих», — сказал президент.

В России дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. При этом Кремль рекомендовал предпринимателям по возможности переводить сотрудников на удаленную работу из дома.