МИД предложил застрявшим в США россиянам пожить у соотечественников

Посольство РФ в США рекомендовало россиянам, которые не смогли из-за отмены рейсов вылететь из Нью-Йорка в Москву, согласиться пожить у соотечественников.

«В условиях жесткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище», — написал в фейсбуке глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

По его словам, пока заявок, поданных россиянами на возвращение на родину, недостаточно для отправки даже одного самолета.

«Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести», — отметил посол.

Оставить заявку можно на портале «Госуслуги».

С 4 апреля Россия прекратила вывозные рейсы сограждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса. В результате на родину не успели вернуться около 30 тысяч человек. Из Нью-Йорка не смогли вылететь около 50 россиян. Посольство поселило их в отеле около аэропорта.

6 апреля Москва возобновила авиарейсы для возвращения соотечественников. Вечером в понедельник состоялись два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.