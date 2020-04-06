Троих жителей Сахалина, увлекавшихся страйкболом, арестовали по делу о террористическом сообществе. Следствие ведет ФСБ
Городской суд Южно-Сахалинска заключил под стражу троих местных жителей по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем (статья 205.4 УК РФ). Об этом сообщает информагентство Sakh.com.
По данным агентства, дело расследует ФСБ. Фигуранты были задержаны 4 апреля. В тот же день у них прошли обыски. Как минимум у одного из них нашли предмет, напоминающий взрывное устройство. Он был отправлен на экспертизу.
Родственники одного из обвиняемых рассказали Sakh.com, что фигуранты дела увлекались страйкболом и участвовали в поисках пропавших людей. Следователи могли выявить признаки создания террористической группы в их переписке или постах в соцсетях, но намерений посягать на существующий строй у них не было, заверяют родственники. Они также полагают, что подозрительные предметы, найденные при обысках, могли быть подброшены.
Факт возбуждения дела и заключения под стражу троих его фигурантов Sakh.com подтвердил адвокат Евгений Балабас. От комментариев по существу предъявленных обвинений он отказался.
«Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — «Сеть», «Новое величие». Люди ничем подобным никогда не занимались, у них нет никакого снаряжения, кроме страйкбольного, а уже звучит на допросах, «не собирались ли вы штурмовать административные здания, полицию», — рассказывает соавтор Sakh.com.
Статья 205.4 УК РФ — это основная статья обвинения в деле «Сети». Его фигурантам стали левые активисты из Пензы и Петербурга, многих из которых объединяло увлечение страйкболом. Дело расследовала ФСБ. Некоторые обвиняемые и свидетели сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.
В феврале фигуранты дела «Сети» из Пензы получили от шести до 18 лет колонии. Приговор по делу «Сети» в Петербурге (оно рассматривается отдельно) пока не вынесен.
После приговора знакомый пензенских фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец рассказал «Медузе», что вместе с одним из осужденных Максимом Иванкиным в 2017 году убил их общих знакомых Екатерину Левченко и Артема Дорофеева. В марте останки, предположительно принадлежащие Левченко (ее, по словам Полтавца, убил Иванкин), нашли в том месте, которое описал Полтавец.