Троих жителей Сахалина, увлекавшихся страйкболом, арестовали по делу о террористическом сообществе. Следствие ведет ФСБ

Городской суд Южно-Сахалинска заключил под стражу троих местных жителей по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем (статья 205.4 УК РФ). Об этом сообщает информагентство Sakh.com.

По данным агентства, дело расследует ФСБ. Фигуранты были задержаны 4 апреля. В тот же день у них прошли обыски. Как минимум у одного из них нашли предмет, напоминающий взрывное устройство. Он был отправлен на экспертизу.

Родственники одного из обвиняемых рассказали Sakh.com, что фигуранты дела увлекались страйкболом и участвовали в поисках пропавших людей. Следователи могли выявить признаки создания террористической группы в их переписке или постах в соцсетях, но намерений посягать на существующий строй у них не было, заверяют родственники. Они также полагают, что подозрительные предметы, найденные при обысках, могли быть подброшены.

Факт возбуждения дела и заключения под стражу троих его фигурантов Sakh.com подтвердил адвокат Евгений Балабас. От комментариев по существу предъявленных обвинений он отказался.

Статья 205.4 УК РФ — это основная статья обвинения в деле «Сети». Его фигурантам стали левые активисты из Пензы и Петербурга, многих из которых объединяло увлечение страйкболом. Дело расследовала ФСБ. Некоторые обвиняемые и свидетели сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.

В феврале фигуранты дела «Сети» из Пензы получили от шести до 18 лет колонии. Приговор по делу «Сети» в Петербурге (оно рассматривается отдельно) пока не вынесен.

После приговора знакомый пензенских фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец рассказал «Медузе», что вместе с одним из осужденных Максимом Иванкиным в 2017 году убил их общих знакомых Екатерину Левченко и Артема Дорофеева. В марте останки, предположительно принадлежащие Левченко (ее, по словам Полтавца, убил Иванкин), нашли в том месте, которое описал Полтавец.