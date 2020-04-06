Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с COVID-19

Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Средства направят из российского бюджета как «единовременный добровольный целевой взнос» в ВОЗ, сказано в распоряжении правительства России (.pdf).

Также правительство направит 61,5 миллиона рублей на производство и поставку тестов на коронавирус в .

В другом распоряжении правительства (.pdf) сказано, что в 2020-2021 годах из бюджета выделят ВОЗ до 1,01 миллиона долларов на распространение информации в области здравоохранения на русском языке.

5 февраля Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в феврале-апреле. В тот же день Фонд Билла и Мелинды Гейтс, один из крупнейших доноров ВОЗ, объявил, что направит 100 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Во всем мире коронавирусную инфекцию, по последним данным, диагностировали у более одного миллиона 285 тысяч человек. Больше всего выявленных случаев заболевания в США (около 335 тысяч человек), Испании (135 тысяч), Италии (128 тысяч), Германии (100 тысяч), Франции (92 тысячи) и Китае (более 81 тысячи). Во всем мире умерли более 70 тысяч человек с коронавирусом, выздоровели 270 тысяч человек.

В России по состоянию на утро 6 апреля коронавирус обнаружили у 6343 человек. В России умерли 53 человека с COVID-19, вылечились 406 человек.