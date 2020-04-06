Рейсы для оставшихся за границей россиян возобновят вечером 6 апреля

К вечеру 6 апреля на сайте стопкоронавирус.рф опубликуют график рейсов для россиян, остающихся за границей. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«И они [рейсы] будут сегодня осуществлены», — уточнил Мишустин.

Все вывозные рейсы планировали прекратить с 4 апреля. Вернуться в Россию не успели около 30 тысяч человек. Сообщалось, что МИД получил 500 миллионов рублей на организацию пребывания россиян за рубежом.

Для возвращения в Россию нужно подать заявление через стопкоронавирус.рф. По словам Мишустина, власти столкнулись «с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись».

Премьер-министр попросил россиян писать заявления, «только если действительно необходимо вернуться домой именно сейчас» (цитаты по «Интерфаксу»).