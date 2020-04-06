«Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить». Кадыров похвалил полицейских, которые избили человека за нарушение самоизоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает действия сотрудников правоохранительных органов, избивших местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил в прямом эфире в инстаграме, отрывок видео опубликовал телеканал «Грозный».

Кадыров отметил, что человек, которого избили, несколько раз нарушил режим. «Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — отметил Кадыров.

Видео с избиением мужчины в городе Аргун появилось 4 апреля. Позже сам пострадавший, его брат и еще двое мужчин извинились в сюжете телеканала «Грозный». Тогда же замглавы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов заявил, что не поддерживает действия своих подчиненных и пообещал наказать их по итогам служебной проверки.

В Чечне действуют одни из наиболее жестких ограничений среди регионов России в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, по распоряжению Кадырова с 5 апреля ограничены въезд и выезд из республики в сопредельные регионы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 апреля напомнил, что перекрытие административных границ выходит за рамки полномочий региональных властей.