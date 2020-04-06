Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавирусной инфекции

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, Долорс Сала Каррио, умерла от последствий коронавирусной инфекции. Об этом клуб сообщил в твиттере.

Матери Гвардиолы было 82 года, она умерла в испанском городе Манреса.

Испания, наряду с Италией и США, больше других стран пострадала от пандемии коронавируса. В стране были зафиксированы 135 тысяч случаев заболевания, более 13 тысяч человек умерли.