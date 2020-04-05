В Новой Москве на стройке больницы для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Погиб один человек

В палатках, где живут рабочие, строящие инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Новой Москве, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу. В результате пожара погиб один человек.

Площадь возгорания, сообщили представители МЧС, составила около 90 квадратных метров, горели три палатки.

По предварительным данным, рассказал источник агентства, причиной пожара стала дровяная печь-буржуйка, которой обогревалась палатка рабочих. Будет установлено, была ли она неисправна или ее неправильно эксплуатировали», — сказал собеседник ТАСС.

Строительство инфекционной больницы на южной границе Новой Москвы было начато 12 марта. Больница рассчитана более чем на 500 пациентов. На стройплощадке, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, работают пять тысяч человек. Предполагается, что больница, предназначенная для пациентов с коронавирусом, будет сдана в середине апреля.