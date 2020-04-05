РЖД временно отменила поезда в Калининград

РЖД с 6 апреля отменяет поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, следовавшие через территорию Литвы и Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. «О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — заявили в РЖД.

Также 5 апреля Белорусские железные дороги объявили отмене двух остававшихся поездов, курсировавших между Россией и Белоруссией: Минск — Москва и Брест/Минск — Санкт-Петербург.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно», — сообщили в пресс-центре Белорусских железных дорог, добавив, что билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных сборов.

РЖД ранее объявила, что с 7 апреля временно отменит 53 поезда дальнего следования на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В частности, отменены три пары высокоскоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом.

После отмены поездов и закрытия сухопутных границ из-за коронавируса, попасть в Калининградскую область из других частей России и обратно можно только на самолете.

В ночь на 4 апреля власти России полностью приостановили международное авиасообщение, в том числе прекратили все рейсы для возвращения россиян и иностранцев. Внутренние рейсы в России выполняются.