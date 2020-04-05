Число заболевших COVID-19 в России превысило пять тысяч человек

По состоянию на 5 апреля в России подтверждены 658 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 5389 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За весь период 45 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», умерли, 355 человек выздоровели.

Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 79 регионах России, впервые диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен в Камчатском крае.

Самое большое число выявленных случаев коронавирусной инфекции — в Москве — 536 за сутки (всего 3893 человека).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после публикации последних данных заявила, что пока удается не «сорваться во взрывной рост» распространения коронавируса в России, сообщает РИА Новости.

В России с конца марта по конец апреля включительно для борьбы с распространением коронавируса объявлены нерабочие дни. Большинство регионов ввели режим повышенной готовности, предусматривающий те или иные ограничения. В том числе, в Москве и Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции, жителям разрешается выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или аптеку, а также для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. На автомобилях жители Москвы и Московской области также могут съездить в гипермаркет.