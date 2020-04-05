В Москве за сутки выявлено 536 случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших в городе выросло до 3893 человек
Источник: Интерфакс
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За прошедшие сутки в Москве подтверждены еще 536 случаев коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по городу.
Всего в Москве, по данным на утро 5 апреля, зафиксированы 3893 случая заражения коронавирусом.
С начала эпидемии коронавируса 194 пациента с COVID-19 в Москве выздоровели, 29 умерли.
Всего в Москве проведено более 207 тысяч тестов на коронавирус, сообщило управление Роспотребнадзора.
Новые данные о распространении COVID-19 в России в целом на момент публикации этой новости не сообщались. По данным на 4 апреля, в России были зафиксирован 4731 случай коронавирусной инфекции, 45 человек умерли, 333 выздоровели.