Девять москвичей отправили в обсерваторы за нарушение карантина

Девять жителей Москвы перевели под наблюдение врачей в после того, как они нарушили условия лечения на дому. Речь идет о людях с коронавирусом и тех, кто близко контактировал с заболевшими, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму», — сказала Ракова.

Заместитель мэра Москвы отметила, что абсолютное большинство заболевших коронавирусной инфекцией, которым разрешено лечиться дома, соблюдают режим изоляции.

С 1 апреля в России действует закон о штрафах за нарушение карантина. Как пишет РБК, первые решения по таким административным делам суды вынесли уже 2 апреля. Так, на 15 тысяч рублей оштрафовали жителя Уфы, который вышел во двор, чтобы перепарковать машину.