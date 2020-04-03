МТС: режим самоизоляции соблюдают две трети москвичей

Более двух третей абонентов МТС находятся на самоизоляции. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

Соответствующие выводы в МТС сделали, проанализировав обезличенные данные о нагрузке на инфраструктуру. Исследование показало, что 68% абонентов компании с 30 марта по 3 апреля не меняли место нахождения (более 95% своего времени проводили в зоне действия одной базовой станции).

Ранее МТС сообщала, что в режиме самоизоляции москвичи стали больше спать. Такие выводы были сделаны на основании потребления мобильного трафика.