«Яндекс.Еда» запустит доставку еще в 32 городах

«Яндекс» в ближайший месяц удвоит число городов, где будет доступен сервис доставки «Яндекс.Еда».

Доставка уже заработала в Астрахани, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

К сервису в ближайшее время подключаются рестораны и кафе в Альметьевске, Армавире, Балаково, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Грозном, Дзержинске, Ессентуках, Йошкар-Оле, Каспийске, Кирове, Кисловодске, Курске, Липецке, Магнитогорске, Майкопе, Миассе, Нальчике, Нижнекамске, Новокузнецке, Пензе, Пятигорске, Саранске, Ставрополе, Стерлитамаке, Таганроге, Тамбове, Ульяновске, Чебоксарах и Шахтах.

«Для клиентов из новых городов стоимость доставки будет примерно вдвое ниже, чем в городах-миллионниках. А заказы от 1500 рублей доставят бесплатно», — сообщили в «Яндекс.Еде».

Независимым ресторанам и небольшим сетям, в которые входят не более трех заведений, будут предоставлены особые условия в рамках программы «Яндекс.Еды» по поддержке локальных ресторанов.

С 30 марта по 5 апреля в России для борьбы с распространением коронавируса объявлена нерабочая неделя. В Москве, Подмосковье и многих других регионах России на этот период введен всеобщий режим самоизоляции, при котором заведения общепита могут работать только на вынос или доставку.

По оценке Федерации рестораторов и отельеров, писали «Ведомости», 90% ресторанов и кафе в Москве и Московской области могут не открыться после того, как будут отменены меры по борьбе с распространением коронавируса.