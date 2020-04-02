В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил запуск системы контроля за жителям во время режима полной самоизоляции с помощью QR-кодов.

На сайте областного правительства сказано, что QR-код необходим для выхода из дома, в том числе чтобы выйти на прогулку с домашним животным или вынести мусор.

Пока QR-код можно получить только на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Жители без смартфонов могут оформить заявку на выход из дома по номеру 112. В ходе проверок на улицах жители будут должны показать QR-код или сказать номер заявки, оформленной службой 112.

Режим полной самоизоляции из-за эпидемии заболевания COVID-19 введен в большинстве регионов России. Жителям разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости.

О планах ввести QR-коды для выхода из дома ранее сообщили власти Ульяновской и Свердловской областей.

Власти Москвы также собираются ввести QR-коды в качестве пропусков для выхода из дома, сообщил 1 апреля глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. При этом решение о запуске этой системы пока не принято.