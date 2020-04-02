В Москве умерли еще три пациента с коронавирусом

Еще три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в московских больницах, сообщает оперативный штаб.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Возраст пациентов — от 63 до 72 лет.

Таким образом, общее число умерших от СOVID-19 в России выросло до 28 человек.

Официально зарегистрированы 2777 случаев заболевания, большая часть из них — в Москве и Подмосковье. По данным оперативного штаба, всего проведено более 536 тысяч тестов на выявление коронавируса.