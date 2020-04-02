Цена нефти выросла на 8 долларов из-за твита Трампа о переговорах Москвы с Эр-Риядом о сокращении добычи. Кремль переговоры отрицает

Цена барреля нефти Brent резко выросла после твита президента США Дональда Трампа о том, что лидеры России и Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи и что он ожидает падения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

В первые минуты после твита цена барреля Brent подскочила с 26 до 34 долларов за баррель. Позже она, однако, чуть снизилась, стабилизировавшись на отметке 29-30 долларов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков при этом заявил РИА Новости, что президент России с бин Салманом не говорил. «Нет. Не было такого разговора», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Цены на нефть за март упали с более чем 50 до менее чем 25 долларов за баррель. Этому способствовала как пандемия коронавируса, из-за которой по всему миру останавливается производство, так и решение России выйти из сделки с ОПЕК, предусматривающей ограничение добычи.

Сделка перестала действовать 1 апреля. Тогда же СМИ со ссылкой на источники начали писать, что Россия, вопреки ранее звучавшим прогнозам, не намерена наращивать добычу.