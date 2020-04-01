Россия решила не наращивать добычу нефти после выхода из сделки с ОПЕК

Россия не будет наращивать добычу нефти с 1 апреля, несмотря на завершение действия договора с ОПЕК, обязывавшего ее к ограничениям. Об этом сообщают Bloomberg и ТАСС со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия, в свою очередь, с 1 апреля подняла производство свыше 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает источник ТАСС. Официально эта информация не подтверждалась.

Сделка России и ОПЕК действовала с 2016 года. В рамках соглашения страны обязались ввести квоты на добычу нефти, чтобы снизить предложение и поддержать уровень цен на нефть.

О том, что соглашение не будет продлено, стало известно в начале марта. Неофициально сообщалось, что инициатором разрыва была Россия, которая опасалась потерять долю на рынке и намеревалась нарастить добычу сразу после окончания действия договора.

За март цена на нефть упала с 50 до менее чем 25 долларов за баррель. Помимо разрыва соглашения России и ОПЕК на котировки оказала влияние пандемия коронавируса, из-за которой в мире начала резко снижаться деловая активность.