Во всем мире от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли более 50 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий случаи заболевания в реальном времени.

Почти половина жертв приходится на две страны — Италию (13,9 тысячи) и Испанию (10,0 тысячи).

Общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в мире превышает 980 тысяч. Более 200 тысяч человек уже выздоровели.