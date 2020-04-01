ВШЭ: Пенсионный и страховые фонды из-за кризиса потеряют более двух триллионов рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса потеряют от 200 миллиардов до 2,3 триллиона рублей страховых взносов. Такова оценка Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), которую приводят РБК и «Ведомости».

Эксперты ВШЭ ожидают уменьшения фонда оплаты труда (ФОТ), в том числе из-за перевода людей на неполную занятость, а также сокращения рабочих мест.

Сокращение ФОТ и рабочих мест на 5% вместе приведут к падению ежемесячных доходов социальных фондов на 65,1 миллиарда рублей.

За три месяца кризиса потери фондов составят 195,4 миллиарда рублей, за девять месяцев — 586,3 миллиарда, приводит РБК расчеты ВШЭ.

В негативном сценарии, когда ФОТ и рабочие места одновременно сократятся на 20%, социальные фонды за девять месяцев потеряют 2,3 триллиона рублей.

«Ведомости» отмечают, что страховые взносы в фонды уже падают — снижение началось в марте 2020-го.

Компенсировать потери можно в том числе за счет Фонда национального благосостояния, полагают эксперты ВШЭ. Кроме того, можно установить «более гибкий» пенсионный возраст для тех, кого сокращают: дать им возможность выйти на пенсию раньше, но сохранить «фактически накопленные пенсионные права» (цитата по «Ведомостям»).