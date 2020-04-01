Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности и невыполнение предписаний санитарных врачей в условиях карантина.

За невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности для граждан предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. За нарушение карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», грозит штраф до 40 тысяч рублей, если же это привело к смерти или нанесло вред здоровью, то предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Помимо этого, президент подписал закон об уголовной ответственности за рапространение фейков о коронавирусе и борьбе с ним, а также пакет социально-экономических законов, принятых в связи с коронавирусом — в частности, о введении налога на вклады и о снижении страховых взносов.