Вернувшихся из-за границы россиян обяжут вести дневник о своем самочувствии на портале госуслуг

Люди, которые вернулись в Россию из-за границы и находятся на домашнем карантине, должны будут вести журнал на портале госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от „Госуслуг“ самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома», — сказал Мишустин.

Он объяснил нововведение необходимостью «исключить новые случаи завозного коронавируса».

Мишустин также сообщил, что Минкомсвязи внедряет новую систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются в Россию. На границе им надо будет заполнить форму на портале госуслуг, указав в том числе адрес своего проживания во время домашнего карантина. Нахождение человека по этому адресу будут контролировать и, в случае нарушения условий самоизоляции, передавать его данные МВД.

С 18 марта Россия закрыла границу для иностранцев. Теперь в страну могут попасть лишь россияне, вернувшиеся из-за границы.

С 19 марта Роспотребнадзор обязал уходить на 14-дневный домашний карантин всех россиян, вернувшихся в страну.

На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев коронавируса, 190 пациентов выздоровели, 24 умерли.