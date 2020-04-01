В Крыму 2 апреля введут карантин и установят блокпост на Крымском мосту

В Крыму 2 апреля начнет действовать карантин, в рамках которого на Крымском мосту поставят блокпост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

По словам Аксенова, на мосту будет «100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта».

Требования к тем, кто въезжает на полуостров, опубликуют 1 апреля после 17:00, пообещал глава республики.

Аксенов не назвал срок, на который вводят карантин, уточнив, что он может быть «продлен еще на неделю» (все цитаты по «Интерфаксу»).

В середине марта Аксенов назвал Крымский мост «ахиллесовой пятой» республики в борьбе с коронавирусом: «Если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет».

С конца марта из-за распространения коронавируса большинство регионов России ввели режим самоизоляции. Он разрешает людям выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или аптеку, а также для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

К 1 апреля в России зарегистрировали 2777 случаев заболевания COVID-19, за сутки число заразившихся увеличилось на 440 человек. Умерли от болезни 24 человека, 190 выздоровели.

Читайте также В каких регионах России введен режим самоизоляции. Список Материал обновляется