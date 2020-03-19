Перейти к материалам
новости

Что мешает борьбе с коронавирусом в Крыму? Отвечает глава региона

Источник: Meduza
Глава Крыма Сергей Аксенов <a href="https://www.interfax.ru/business/699959" target="_blank">сообщил</a>, что Крымский мост, построенный за 228 миллиардов рублей (и за который Аркадию Ротенбергу <a href="https://meduza.io/news/2020/03/16/arkadiyu-rotenbergu-prisvoeno-zvanie-geroya-truda-za-stroitelstvo-krymskogo-mosta" target="_blank">дали</a> звание Героя труда), создает проблему в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на мосту невозможно организовать полную проверку людей, въезжающих в регион. По состоянию на 19 марта в Крыму <a href="http://82.rospotrebnadzor.ru/press/148260/" target="_blank">нет</a> подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост, построенный за 228 миллиардов рублей (и за который Аркадию Ротенбергу дали звание Героя труда), создает проблему в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на мосту невозможно организовать полную проверку людей, въезжающих в регион. По состоянию на 19 марта в Крыму нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Фото в анонсе: Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA