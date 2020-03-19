Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Что мешает борьбе с коронавирусом в Крыму? Отвечает глава региона
11:52, 19 марта 2020
Источник: Meduza
Глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил
, что Крымский мост, построенный за 228 миллиардов рублей (и за который Аркадию Ротенбергу
дали
звание Героя труда), создает проблему в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на мосту невозможно организовать полную проверку людей, въезжающих в регион. По состоянию на 19 марта в Крыму
нет
подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Фото в анонсе: Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам