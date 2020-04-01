Предприниматели предупредили о риске потери работы для миллиона москвичей

Из-за пандемии COVID-19 без работы рискуют остаться от 500 тысяч до миллиона москвичей, которые заняты в сфере услуг и туризма. Такую оценку, как пишет «Коммерсант», привело московское отделение «Деловой России».

Для поддержки пострадавших от эпидемии отраслей «Деловая Россия» предлагает выдавать предприятиям беспроцентные кредиты на зарплату (пока такие кредиты выдают только ИП и малым предприятиям, уточняет «Коммерсант»).

Также предприниматели предлагают признать пандемию в Москве форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы; снизить НДС для заведений общепита до 10%; объявить арендные каникулы, чтобы арендодатели, которые не берут плату во время режима изоляции, получили льготы по налогу на имущество. Эти предложения «Деловая Россия» намерена отправить в московский оперативный штаб по экономическим вопросам.

В Москве с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции, люди могут выходить из дома за продуктами в ближайший магазин, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку. Непродовольственные магазины и те, что не продают товары первой необходимости, закрыты. Также закрыты клубы, фитнес-центры, кафе и рестораны работают в режиме доставки или навынос.

В конце марта мэрия Москвы дала бизнесу квартальную отсрочку по налогу на имущество, земельному налогу и торговым сборам за первый квартал. Отсрочку арендной платы на три месяца получили предприятия общепита, гостиницы и туристические компании, арендующие помещения у Москвы.