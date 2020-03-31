Лидера «Альянса врачей» вызвали в СК после того, как профсоюз начал собирать деньги на маски для медиков
Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в СК после того, как профсоюз объявил сбор средств на покупку средств защиты от коронавируса. Об этом Васильева сообщила в твиттере.
В повестке, которую опубликовала Васильева, сказано, что ее вызывают в связи с «проверкой по факту распространения заведомо ложной информации о распространении инфекции COVID-2019 „Коронавирус“».
По словам оппозиционера Алексея Навального, который поддерживает профсоюз, за день 30 марта «Альянс» собрал около миллиона рублей на маски и другие защитные средства для медиков.
Российские врачи ранее пожаловались в профсоюз, что их не обеспечивают средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.
К 31 марта в России зарегистрировали 2337 случаев инфекции, за сутки число заболевших выросло на 500 человек. Умерли 17 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровел 121 человек.