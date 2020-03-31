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Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

Источник: РИА Новости
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За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев достигло 2337.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве — 387 за сутки. В Санкт-Петербурге 48 новых случаев, в Дагестане — девять.

Всего случаи коронавирусной инфекции, по данным оперативного штаба на 31 марта, зарегистрированы в 73 из 85 регионов России.

Число умерших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).

Заболели

Умерли

Вылечились

🇷🇺 Россия

2 337

17

121

🇺🇸 США

161 807

2 978

5 644

🇮🇹 Италия

101 739

11 591

14 620

🇪🇸 Испания

87 956

7 716

16 780

🇨🇳 Китай

82 198

3 308

75 923

🇩🇪 Германия

66 885

645

13 500

🇫🇷 Франция

44 632

3 024

7 937

🇮🇷 Иран

41 495

2 757

13 911

🇬🇧 Великобритания

22 282

1 410

135

🇨🇭 Швейцария

15 922

359

1 823

🇧🇪 Бельгия

11 899

513

1 527

📝 Всего в мире

782 866
37 590
164 621
Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 31.03.2020 в 12:00 (по московскому времени)

Коронавирус в России