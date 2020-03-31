Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек
За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев достигло 2337.
Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве — 387 за сутки. В Санкт-Петербурге 48 новых случаев, в Дагестане — девять.
Всего случаи коронавирусной инфекции, по данным оперативного штаба на 31 марта, зарегистрированы в 73 из 85 регионов России.
Число умерших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
2 337
17
121
🇺🇸 США
161 807
2 978
5 644
🇮🇹 Италия
101 739
11 591
14 620
🇪🇸 Испания
87 956
7 716
16 780
🇨🇳 Китай
82 198
3 308
75 923
🇩🇪 Германия
66 885
645
13 500
🇫🇷 Франция
44 632
3 024
7 937
🇮🇷 Иран
41 495
2 757
13 911
🇬🇧 Великобритания
22 282
1 410
135
🇨🇭 Швейцария
15 922
359
1 823
🇧🇪 Бельгия
11 899
513
1 527
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📝 Всего в мире