Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев достигло 2337.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве — 387 за сутки. В Санкт-Петербурге 48 новых случаев, в Дагестане — девять.

Всего случаи коронавирусной инфекции, по данным оперативного штаба на 31 марта, зарегистрированы в 73 из 85 регионов России.

Число умерших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 2 337 17 121 🇺🇸 США 161 807 2 978 5 644 🇮🇹 Италия 101 739 11 591 14 620 🇪🇸 Испания 87 956 7 716 16 780 🇨🇳 Китай 82 198 3 308 75 923 🇩🇪 Германия 66 885 645 13 500 🇫🇷 Франция 44 632 3 024 7 937 🇮🇷 Иран 41 495 2 757 13 911 🇬🇧 Великобритания 22 282 1 410 135 🇨🇭 Швейцария 15 922 359 1 823 🇧🇪 Бельгия 11 899 513 1 527 … … … … 📝 Всего в мире 782 866 37 590 164 621 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 31.03.2020 в 12:00 (по московскому времени)